Ohne gültiges Versicherungskennzeichen in Aschaffenburg unterwegs

Nach der Anhaltung erfolgte die Unterbindung der Weiterfahrt, Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz wird vorgelegt.

In der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 07:30 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Schule in der Darmstädter Straße auf bisher nicht genau bekannte Art und Weise ein und beschädigten im Inneren eine Leuchtstoffröhre und in der Mensa den Rollladen. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Um 12:30 Uhr wurde in der Deutschen Straße ein 20-Jähriger nach einem Personalausweis von einer Polizeistreife durchsucht. Hierbei konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei der Kontrolle eines 24-Jährigen in der Grünanlage Großmutterwiese konnten bei der Durchsuchung seiner Person in einer Zigarettenschachtel eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Nachdem ein 29-Jähriger in der Goldbacher Straße mit seinem Fahrrad das Rotlicht einer Ampel missachtet hatte, wurde er kontrolliert. Hierbei händigte er den Polizeibeamten einen Beutel mit gut 50 Gramm Marihuana aus.

In allen Fällen erfolgt Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft.

Lkw-Reifen gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag, 15:20 Uhr und Montag, 10 Uhr wurden auf dem Gelände einer Firma in der Wailandtstraße insgesamt acht Lkw-Reifen von drei Sattelzugmaschinen demontiert und durch ein aufgebrochenes Zaunfeld vom Gelände gebracht. Anschließend wurden die Drahtschlaufen an der Absperrung wieder verschlossen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 5.000 Euro.

In Fällen mit unbekannten Tätern/Verursachern bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um Hinweise unter der Telefonnummer 06021/857-2230.

