Ohne Führerschein unterwegs

Recherchen ergaben, dass gegen den 35jährigen Opelfahrer aktuell ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht und sich dessen Führerschein bereits in amtlicher Verwahrung befindet. Auf den Mann kommt nun eine Strafanzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbotes zu.

Vorfahrt missachtet

In der Mainaschaffer Straße kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit ca. 5000 EUR Sachschaden. Gegen 18:15 Uhr bog der Fahrer eins Mercedes von der Straße „Auf der Senne“ nach rechts in die Mainaschaffer Straße ab. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Mazda, der die Mainaschaffer Straße in Richtung Aschaffenburg befuhr.

Unfallflucht in Obernau

Gegen 18:56 Uhr touchierte ein schwarzer Pkw Audi S4, in der Maintalstraße, einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Skoda. Ein Zeuge wurde durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam und konnte beobachten, wie sich der Fahrer des Audis samt Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort entfernte. An dem Skoda entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 7500 EUR. Im Rahmen der Fahndung konnte der unfallverursachende Audi durch eine Streife der Polizeiinspektion Obernburg in Mömlingen aufgefunden werden. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer laufen auf Hochtouren. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beziffert sich auf etwa 10000 EUR.

Zweiradfahrer gestürzt

In der Landingstraße ereignete sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad Simson und einem Pkw Audi. Gegen 16:10 Uhr befuhr die Fahrerin eines Audi die Landingstraße. Aufgrund eines querenden Fußgängers musste die Pkw-Fahrerin an einem Fußgängerüberweg anhalten. Der Fahrer eines unmittelbar hinter dem Audi fahrenden Kleinkraftrades erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Audi auf. Hierbei stürzte der 28jährige Fahrer des Kleinkraftrades zu Boden und zog sich in der Folge eine Schnittwunde an der Hand zu, die im Klinikum medizinisch versorgt werden musste. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 EUR.

Unfallflucht in Damm

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Glattbacher Straße kam es am Freitagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines Pkw Audi A4 parkte ihr Fahrzeug gegen 17:20 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz. Gegen 18:25 Uhr kehrte die Dame zu ihrem Pkw zurück und musste hierbei feststellen, dass in der Zwischenzeit ein unbekanntes Fahrzeug gegen die vordere, rechte Seite des Audis gestoßen war. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR. Anstatt sich um die gesetzlichen Pflichten nach einem Verkehrsunfall zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

9000 EUR Sachschaden bei Abbiegeunfall in Damm

Ein Gesamtschaden von 9000 EUR und drei beschädigten Fahrzeugen ist das Resultat eines Verkehrsunfalls in der Glattbacher Straße. Am Freitagnachmittag befuhr die Fahrerin eines Jaguar gegen 13:35 Uhr die Glattbacher Straße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Aschaffstraße wollte die Jaguarfahrerin nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw VW. Beide Fahrzeuge stießen in der Folge zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Jaguar gegen einen in der Aschaffstraße wartenden Pkw Opel geschleudert. Während bei dem Unfall zum Glück niemand verletzt wurde, entstand an den beteiligten Fahrzeugen teils nicht unerheblicher Sachschaden. Kriminalitätsgeschehen

Vorbildliches Verhalten nach Brandmeldealarm

Am Freitagnachmittag erhielt die Polizei von der Integrierten Leitstelle gegen 14:20 Uhr die Mitteilung über einen Brandmeldealarm am Dämmer Tor. Bei Eintreffen der Polizei hatten alle Bediensteten und Kunden diverser Firmen, Parkhäuser, Lokalitäten sowie Verbrauchermärkte den Gebäudekomplex bereits verlassen. Durch das ruhige und rücksichtsvolle Verhalten der Passanten sowie des vorbildlichen Verhaltens der Verkehrsteilnehmer in der Lange Straße, war es den Einsatzkräften von Feuerwehr und Polizei möglich, ungehindert auf die Suche nach der Ursache des Alarms zu gehen. In den Räumlichkeiten einer Firma konnte letztlich der Grund des Brandmeldealarms ausfindig gemacht werden. Eine Klimaanlage war durchgeschmort und hatte zur Auslösung eines Rauchmelders geführt. Die Büroräume wurden durch die Feuerwehr gelüftet und die Gebäude rund ums Dämmer Tor nach kurzer Zeit für die Bevölkerung wieder freigegeben. Der Sachschaden an dem Klimagerät konnte noch nicht beziffert werden.

