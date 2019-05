Ohne Führerschein und mit Drogen unterwegs

Bereits zuvor war den Beamten der Verkehrspolizei die unsichere Fahrweise aufgefallen. Nach der Anhaltung zeigte der Fahrer zudem bei durchgeführten Tests Ausfallerscheinungen, die auf den Konsum von Drogen schließen lassen. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und nach einer Blutentnahme konnte der Mann entlassen werden.

Warnbake beschädigt

Aschaffenburg: Am Freitag kam ein Autofahrer aus dem Landkreis Günzburg gegen 12.45 Uhr auf der A 3 in Richtung Würzburg aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts und beschädigte mit seinem Pkw eine Warnbake. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2100 Euro.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Weibersbrunn: In eine Kontrolle geriet ein 46-Jähriger aus Offenbach am Freitagabend an der Ausfahrt Weibersbrunn. Um 21.15 Uhr war der Mann mit seinem Ford in Richtung Würzburg unterwegs. Den Beamten fiel beim Fahrer Alkoholgeruch auf, ein Test ergab einen Wert von 0,84 Promille. Zudem stellten die Polizisten ein verbotenes Messer sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

vd/VPI Aschaffenburg