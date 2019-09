Ohne Führerschein Unfall verursacht

Hierbei entstand ein Gesamtschaden von 200 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte die Streife fest, dass der Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Halterin, eine 23-jährige Frau, ließ den Mann wissentlich ans Steuer und muss sich wegen der Halterermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Absperrgitter gestohlen

Am frühen Freitagmorgen, um 01:30 Uhr, konnte ein Diensthundeführer beobachten, wie ein junger Mann in der Goldbacher Straße unterwegs war und ein Schrankenschutzgitter, welches zur Baustellen-Absicherung Verwendung findet, mit sich führte. Bei der Kontrolle des 22-Jährigen stellte sich heraus, dass er das Teil von einer Baustelle in der Nähe gestohlen hatte. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der Beschuldigte musste das Gitter wieder zurück zur Baustelle bringen und erhält zusätzlich eine Anzeige wegen Diebstahl.

Fahrraddieb ermittelt

Im Roßmarkt konnte am Freitag, kurz nach Mitternacht, ein 17-jähriger Schüler angetroffen werden, der ein Rad mit sich führte. Die Überprüfung ergab, dass er es kurze Zeit vorher in der Frohsinnstraße, Nähe Hausnummer 17, aus einem Fahrradständer entwendet hatte. Das Rad hat einen Zeitwert von circa 250 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den Besitzer eines Fahrrads, Specialized, Typ Rockhopper, Farbe Lila-violett.

Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Metallkreuz gestohlen

Dammbach: Im Ortsteil Krausenbach verschwand in der Zeit zwischen 18. und 20. August vom Altar der Kirche Sankt Wendelin ein circa 20 x 25 Zentimeter großes Metallkreuz. Der Schaden wird auf circa 250 Euro geschätzt.