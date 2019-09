Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluß unterwegs

Anschließend wurde noch eine Blutentnahme durchgeführt, da der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Der Fahrer wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss angezeigt.

Mehrere Wildunfälle

Gemünden: Am Donnerstag gegen 16.00 Uhr befuhr ein 59-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Karlstadt kommend in Richtung Gemünden, als ein Bussard über die Fahrbahn flog. Dieser wurde vom Pkw Mercedes des 59-Jährigen erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Gegen 21.00 Uhr befuhr eine 45-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Karsbach kommend in Richtung Gemünden. Kurz vor der ersten Abfahrt nach Adelsberg querte eine Rotte Wildschweine die Straße. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste das letzte Tier mit der Front ihres Pkw Skoda. Das Auto wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 3000,- Euro beziffert.

Autoschlüssel aufgefunden

Rieneck: Am Donnerstagmorgen hat eine Schülerin in der Schellhofstraße, in der Nähe des neugebauten Kreisverkehrs der Umgehungsstraße, einen einzelnen Schlüssel für einen Pkw Audi aufgefunden und bei der Polizei abgegeben.

Der Eigentümer kann den Schlüssel beim Fundbüro der Stadt Rieneck abholen.