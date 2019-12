Ohne Fahrerlaubnis in Miltenberg unterwegs

Bei der Kontrolle eines Kleinkraftradfahrers am Montag, gegen 19.00 Uhr, in der Nibelungenstraße stellten die Beamten fest, dass der 19-jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnisklasse ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den jungen Kleinheubacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Unfallflucht: Kleinheubach

In der Friedenstraße wurde am Montag, in der Zeit von 10.00 bis 12.50 Uhr, ein geparkter BMW angefahren. Der Unbekannte hinterließ an der vorderen linken Front einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Polizei Miltenberg/ienc