Offenbach: Streifenwagen den Polizei und BMW stoßen zusammen

Der 25-jährige BMW-Lenker blieb wohl unversehrt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Mercedes Vito gegen 20.40 Uhr die Dickstraße und wollte geradeaus über die Sprendlinger Landstraße in die Weikertsblochstraße fahren. Der BMW befuhr die Sprendlinger Landstraße stadtauswärts. Nach dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge schleuderten diese herum, wodurch noch drei geparkte Autos (Mercedes, Smart und Audi) touchiert wurden. Der Schaden liegt bei etwa 37.000 Euro. Ein Sachverständiger wurde mit der Klärung des Unfallhergangs beauftragt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Massive Reifenschäden - Lastkraftwagen wurde Weiterfahrt untersagt

Gemarkung Egelsbach/Autobahn 661 (fg) Einen Lastkraftwagen ohne Profil auf den Vorderreifen zog eine Streifenbesatzung der Verkehrsüberwachung am Dienstagmorgen auf der Autobahn 661 in Fahrtrichtung Egelsbach aus dem Verkehr. Bei der anschließenden Kontrolle gegen 10.15 Uhr begutachteten die Beamten den Lastkraftwagen genauer und stellten fest, dass das Profil an beiden Vorderreifen schon teilweise bis auf die Stahlkarkasse abgefahren war. Die Beamten lotsten den weißen Lastkraftwagen danach von der Autobahn und untersagten die Weiterfahrt, bis neue Vorderreifen montiert worden waren.

Sowohl den Fahrer als auch den verantwortlichen Halter des Unternehmens erwarten nun Bußgelder und jeweils ein Punkt in Flensburg. Zudem stellten die Verkehrsspezialisten fest, dass gegen Bestimmungen nach dem Güterkraftverkehrsgesetz und gegen das Fahrpersonalgesetz vorlagen; Aufzeichnungen zu den Lenkzeiten sowie eine gültige Lizenz für die Durchführung des Transports fehlten. Hierfür dürften ebenfalls nicht unerhebliche Bußgelder auf den Fahrer und den Halter zukommen.

Kripo fand bei Wohnungsdurchsuchung in Mainhausen Waffen und mehr

Mainhausen/Mainflingen (aa) Bei der Durchsuchung einer Wohnung am Mittwochvormittag in der Hauptstraße wurde als Vorsichtmaßnahme die Straße zwischen 10.30 und 11.15 Uhr gesperrt. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz fanden die Kriminalbeamten neben mehreren Waffen und Drogen auch ein Behältnis mit einer zunächst unbekannten Substanz. Für die Bergung und den Abtransport wurden Fachleute des Landeskriminalamtes hinzugezogen; zur Sicherheit wurden die Bewohner des Mehrfamilienhauses nach draußen gebracht und die Straße gesperrt. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass von dem Behältnis keine Gefahr ausging. Der Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

dc/Meldungen der Polizei Offenbach