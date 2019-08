Odenwaldkreis: Diebestrio erbeutete Waren aus Einkaufsmärkten im Wert von 13.000 Euro

Nach dem Dritten im Bunde, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, fahndet die Polizei aktuell.

Umfangreiche Ermittlungen sowie die Auswertung von Bildmaterial führten Beamte des Kommissariats 21/ 22 in Erbach auf die Spur des Trios. Am Mittwoch durchsuchten die Ermittler mit beantragten Beschlüssen der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Wohnungen der zwei Tatverdächtigen in Breuberg und Höchst im Odenwald. Dabei wurde umfangreiches Diebesgut, vorwiegend Alkohol und Kaffee, im Warenwert von etwa 7000 Euro sichergestellt.

Dem Trio wird vorgeworfen seit Ende März bis Mitte August in sechzehn Einkaufmärkten im Odenwaldkreis, Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie im angrenzendem Bundesland Bayern flaschenweise alkoholische Getränke, Tabak sowie Kaffeepackungen in großer Stückzahl gestohlen zu haben. Der entstandene Schaden ist mindestens 13.000 Euro hoch.

mci / Quelle: Polizei Darmstadt-Dieburg