Obernburg: Unfall mit mehreren Verletzten

Ein BMW-Fahrer aus Gelsenkirchen war hier auf der B 469 in Richtung Miltenberg unterwegs und wollte einen auf der rechten Fahrspur fahrenden Mercedes überholen. Beim Einscheren auf die rechte Fahrspur verschätze sich der BMW-Fahrer und zog zu früh nach rechts, so dass sein Auto in die linke Fahrzeugseite des Mercedes prallte. Der Mercedes kam in die Leitplanke und blieb dort schwer beschädigt Stehen. Auch der BMW wurde stark beschädigt.

Im Mercedes wurde durch die Wucht der Kollision die 42-jährige Fahrerin und ihre sieben jährige Tochter verletzt. Im BMW musste sich der siebenjährige Sohn des Fahrers ebenfalls ins Klinikum zur ärztlichen Behandlung begeben. Beide Autos mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der angerichtete Sachschaden beträgt gut 15.000 Euro.

Taxifahrer geprellt

Wörth. Zwei Unbekannte haben am Sonntag früh gegen 07:40 Uhr einen Offenbacher Taxifahrer geprellt. Die beiden Männer, einer davon ca. 50 Jahre alt und schlank, hatten sich in Offenbach ein Taxi genommen und nach Wörth bringen lassen. Als die Männer am Brückensteg das Fahrgeld von gut 110 Euro zahlen sollten, ergriffen sie beide die Flucht und flohen über den Steg nach Erlenbach.

Polizeiinspektion Obernburg