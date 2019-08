Obernburg: Rabiaten Ehemann in Gewahrsam genommen

Er war in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht zu Hause aufgetaucht. In seinem Alkoholrausch hatte er dann seine Frau derart angeschrien, dass sie sich im Bad eingeschlossen hat. Als er begann mit Fäusten gegen die Türe zu hämmern, musste die Polizei einschreiten. Die Beamten nahmen den Betrunkenen in Gewahrsam, damit er seinen Rausch in der Haftzelle ausschlafen konnte.

Alkoholisiert am Steuer

Klingenberg a. Main, Lkr. Miltenberg. Am Samstagabend wurde beim Fahrer eines Opel während einer Verkehrskontrolle Alkoholgeruch festgestellt. Der Test am beweissicheren Alkomaten ergab einen Wert von 0,25 mg/l. Da der Fahrer keinen Wohnsitz im Inland hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 528,50 Euro hinterlegen. Dies entspricht dem erwarteten Bußgeld.

Wegen Wildunfall Anzeige eingehandelt

Obernburg a. Main, Lkr. Miltenberg. Wegen eines Wildunfalls hat sich der Fahrer eines Mercedes eine Anzeige nach dem Bayerischen Jagdgesetz eingehandelt. Er hatte am Samstagnacht um 1 Uhr ein Reh angefahren. Erst auf Anraten seiner Versicherung teilte er gegen Mittag den Wildunfall mit. Das Reh wurde tot am Unfallort aufgefunden. Das Jagdgesetz verpflichtet Fahrzeugführer, die Schalenwild anfahren, dies sofort entweder dem Inhaber des Jagdreviers oder der nächsterreichbaren Polizeidienststelle mitzuteilen.

Beim Ausparken Pkw Breitseite gerammt

Mömlingen, Lkr .Miltenberg. Am Samstagmittag hatte in der Goethestraße der Fahrer eines Ford einen VW beim Ausparken Breitseite gerammt. Er war rückwärts aus seinem Parkplatz herausgefahren und hatte das gegenüber ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug übersehen.

Überladener Anhänger außer Kontrolle geraten

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Überladung und nicht angepasste Geschwindigkeit waren die Ursachen für einen Verkehrsunfall am Samstagvormittag. Der Fahrer eines Mazda mit Anhänger war von Rück in Richtung Elsenfeld unterwegs. Im Auslauf einer Linkskurve geriet das Gespann ins Schleudern, überfuhr einen Leitpfosten und bleib quer zur Fahrbahn stehen. Ein entgegenkommender Pkw musste in den Grünstreifen ausweichen und überfuhr dabei ebenfalls einen Leitpfosten. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Pkw-Anhänger trotz eines zulässigen Gesamtgewichts von 1200 kg überladen war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Auto mit Steinen beworfen

Erlenbach a. Main, Lkr. Miltenberg. Einen Schaden von etwa 5000 Euro stellte der Besitzer eines BMW am Samstagmorgen fest. Sein Fahrzeug war in der Nacht zuvor in der Straße Am Stadtwald geparkt gewesen. Jemand hatte eine Reihe Steine von oben auf das Fahrzeug geworfen. Dadurch waren Dach, Motorhaube und Frontscheibe beschädigt worden. Bei der Suche nach weiteren passenden Steinen wurden die Beamten auf dem Balkon eines benachbarten Anwesens fündig. Die Bewohnerin wurde mit dem Sachverhalt konfrontiert und machte von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Geldbörse auf Flohmarkt entwendet

Obernburg a. Main, Lkr. Miltenberg. Auf dem Obernburger Flohmarkt wurde einer Besucherin ein Geldbeutel aus ihrer Handtasche entwendet. Sie vermutet, dass ihr jemand die rote Ledergeldbörse im Gedränge vor einem Schmuckstand aus ihrer Handtasche gezogen hat. Die Tatzeit liegt zwischen 09.30 und 10 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei Obernburg unter Tel. 06022/6290 entgegen.

Polizei Obernburg/mkl