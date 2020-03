Obernburg: Frau verursacht Unfall mit Fieber und Schüttelfrost am Steuer

Obernburg. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Seat und einem Pkw Skoda ist es am Mittwoch, 11.03.2020 gegen 10:25 Uhr an der Einmündung Burgenstraße / Lindenstraße gekommen. Die Seat-Fahrerin wollte aus der Burenstraße kommend nach links in die Lindenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw Skoda und es kam zum Zusammenstoß bei welchem glücklicherweise keiner der beiden Beteiligten verletzt wurde.

Während der Unfallaufnahme äußerte die Verursacherin, dass sie bereits zu Hause über Fieber, Schüttelfrost und Unwohlsein klagte und sich in keiner guten Verfassung befände. Daher musste davon ausgegangen werden, dass sie bei Fahrtantritt nicht in der Lage war, sicher ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führen zu können. Eine Weiterfahrt wurde wegen der körperlichen Ausfallerscheinungen untersagt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

Grabstätte beschädigt

Mömlingen. In der Nacht vom 10.03. auf den 11.03.20 wurde ein Grab auf dem Friedhof der Alten Schulstraße beschädigt. Unter anderem wurde die Bepflanzung herausgerissen und ein Bäumchen entwendet. Der Schaden beläuft sich auf knapp 100 Euro. Unfallflucht durch Lkw Röllbach Bereits am Montag, 09.03.2020, gegen 07:30 Uhr, ist ein Lkw gegen eine Grundstücksmauer in der Dieselstraße gefahren. Die Mauer wurde hierbei erheblich beschädigt. Vom verursachenden Lkw ist nur bekannt, dass dieser mit einem ausländischen Kennzeichen versehen war. Vom Aufbau wurde weiterhin bekannt, dass dieser eine weiße Plane mit blauer Aufschrift trug.

Unfallflucht auf Parkplatz

Sulzbach. Am Mittwoch, 11.03.2020 wurde in der Zeit zwischen 11:15 - 12:00 Uhr, ein geparkter schwarzer Pkw BMW am Heck beschädigt. Der Pkw stand auf dem Parkplatz in der Straße „An der Geeb“. Aufgrund des Schadensbildes dürfte der Unfall durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, evtl. Roller/Kleinkraftrad, verursacht worden sein.

