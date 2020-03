Obdachlosen in Aschaffenburg beklaut - Passanten schreiten ein

Der Mann nahm den kompletten Becher, der vor dem Schlafenden stand, an sich und flüchtete. Die aufmerksamen Zeugen reagierten vorbildlich und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Täter wurde anschließend zur Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht, wo er nach erfolgter Sachbearbeitung entlassen wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Hervorzuheben ist das vorbildliche Verhalten der unbeteiligten Zeugen, die dazu beitrugen, dass der Bestohlene sein Geld zurückbekam.

Stadt Aschaffenburg

Polizei stoppt betrunkenen Renault-Fahrer

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 50-jähriger Renault Fahrer in der Glattbacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb dem Fahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten wurde. Da der Wert des Tests über der gesetzlichen Maximalgrenze von 0,5 Promille lag, wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen, wo er sich einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest unterziehen musste. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Unter Drogeneinwirkung ein Fahrzeug geführt

Am Samstagabend konnte eine Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle in der Darmstädter Straße einen 21-jähriger VW-Fahrer stoppen, da dieser unter der Einwirkung von berauschenden Mitteln stand. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann erst vor kurzer Zeit Drogen konsumiert hatte, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Anschließend musste er sich einer Blutentnahme auf der Polizeidienststelle unterziehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Frau stürzt in Bus - Zeugen gesucht

Bereits am Dienstag den 03.03.2020 gegen 11.15 Uhr stürzte eine 73-jährige Dame in einem Linienbus (Linie 01) in der Luitpoldstraße auf Höhe der Bushaltestelle „Stadthalle“. Aufgrund der Verkehrssituation musste der Fahrer spontan bremsen, weshalb die Dame im Bus stürzte. Sie wurde noch vor Ort dem Rettungsdienst übergeben. Der Polizei wurde der Sachverhalt erst nachträglich übermittelt. Nach dem Sturz wurde der Frau von mehreren, bisher unbekannten Personen geholfen. Diese werden nun gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, um den Unfallhergang genau ermitteln zu können.

Zeugen, die bei dem o.g. Sachverhalt anwesend waren bzw. der Dame geholfen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Nach Unfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Am Samstagmittag stieß in der Rotwasserstraße ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen einen geparkten, grauen Seat. Durch den Zusammenstoß wurde die komplette linke Fahrzeugflanke beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren, vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Da sich der Tatort in einem Wohngebiet befindet hofft die Polizei auf Hinweise von unbeteiligten Zeugen, die den Vorfall womöglich beobachtet haben.

Geringe Menge Rauschgift bei Personenkontrolle aufgefunden

Am späten Samstagabend wurde ein 17-Jähriger am Kapuzinerplatz einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten eine geringe Menge Marihuana auffinden und sicherstellen. Da der Besitz von Marihuana gesetzlich verboten ist, erwartet den Mann nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Fünf Jugendliche in leerstehendem Firmengebäude durch Polizei gestellt

Am Samstagabend meldete ein Anwohner, dass soeben mehrere Jugendliche in ein leerstehendes Gebäude in Würzburger Straße eindrangen. Einer der Täter trennte dazu einen Maschendrahtzaun auf, um auf das Gelände zu gelangen. Die hinzugezogenen Streifenbesatzungen umstellten das Firmengebäude und konnten bei der anschließenden Durchsuchung die fünf leicht alkoholisierten Jungs antreffen. Diese wurden vorerst zur Dienststelle verbracht und dort ihren Eltern übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Unbekannter Täter zerkratzt geparkten Mercedes

Am gestrigen Samstagmittag musst der Halter eines grauen Mercedes feststellen, dass sein abgestelltes Fahrzeug an der Fahrerseite, sowie Motorhaube zerkratzt wurde. Das Fahrzeug wurde ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Schützenvereins St. Sebastianus abgestellt. Der Tatzeitraum ist auf den Samstagnachmittag zwischen 13:00 Uhr und 16:45 Uhr eingrenzbar. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im mittleren, vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Kreis Aschaffenburg

Opel kollidiert mit Hauswand

Hösbach. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich in der Kahlgrundstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 38-jährige Opel-Fahrerin in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und mit einer Hauswand kollidierte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, jedoch wurden das Fahrzeug und die Hauswand stark beschädigt. Da bei dem Fahrzeug Betriebsstoffe ausliefen musste auch die Feuerwehr anrücken, um diese zu binden. Das Fahrzeug wurde im Anschluss durch den Abschleppdienst geborgen. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren, vierstelligen Betrag. Die Fahrerin erwartet nun eine Anzeige nach der Straßenverkehrsordnung.

Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit geparktem Fahrzeug

Hösbach. Am gestrigen Samstag meldete sich der Halter eines grauen VWs bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg, da sein Fahrzeug durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer angefahren wurde. Der VW war ordnungsgemäß in der Hauptstraße abgestellt. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Donnerstag, gegen 23.30 Uhr, bis Samstag, gegen 10 Uhr. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Flüchtige beim Rangieren mit der Anhängerkupplung seines Fahrzeugs an die Front des geparkten VWs stieß. Hinweise auf einen Täter liegen bisher nicht vor. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

