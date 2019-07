Örtlicher Starkregen sorgt für zahlreiche Einsätze in Zellhausen

Bis etwa 19:30 waren 63 Einsatzstellen gemeldet worden. Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich diese Zahl noch erhöhen kann, da viele Bewohner erst am Abend vom Sonntagausflug in ihre Häuser zurück kamen. Um 19:30 Uhr waren 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Mainflingen, Rodgau, Hainburg und Zellhausen im Einsatz. Ein Einsatzende war nicht abzusehen.

Einsatzschwerpunkt im Industriegebiet am Ostring war ein Unternehmen, bei dem über die Lichtschächte und Kellerfenster, Büroräume und der Serverraum voll Wasser liefen. Der gesamte Keller stand etwa 10 Zentimeter tief unter Wasser. Ein weiterer Einsatzschwerpunkt war rund um den Bereich der Zellhäuser Feuerwache.

In der Rheinstraße lief die tiefer gelegt Einfahrt dreier Garagen voll. Der Wasserdruck war so groß, dass die Garagentore nach innen eingedrückt wurden. Drei Autos wurden einen Meter hoch überflutet. Von dort aus breitete sich das Wasser auch im ganzen Gebäude aus.

In der Wiesenstraße hielt ein innen gelegenes Wasserrohr den Wassermassen nicht stand und sprang aus dem Abfluss. Die Wassermassen ergossen sich in den Keller. Den Bewohnern gelang es nur mit Mühe, gegen den Wasserdruck die Türe zu öffnen und das Rohr wieder in den Abfluss zu stecken. In der Folgen wurden der Fahrstuhlschacht, mehrere Abstellkeller und eine Kellerwohnung überflutet. Besonders schlimm, da die Mieter der Kellerwohnung derzeit im Urlaub sind.

Armin Lerch