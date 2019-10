Nötigung im Straßenverkehr in Esselbach  Zeugen gesucht

Zu einem groben Fehlverhalten beim Überholen und Nötigung im Straßenverkehr kam es am Dienstag, gegen 12:15 Uhr, auf der Staatsstraße 2312. Der 57-jährige Fahrer eines Ford Transits fuhr von Aschaffenburg kommend in Richtung Marktheidenfeld. Nach seinen Angaben wurde er in der 70 km/h-Zone im Bereich der Esso-Tankstelle von einem Ford/C-Max überholt, wobei dessen Fahrer unmittelbar vor ihm wieder eingeschert sei und dabei sein Fahrzeug grundlos abgebremst habe von etwa 100 auf 20 km/h. Beim Überholvorgang habe dieser Fahrer ihm mit der rechten Hand den Mittelfinger gezeigt. Um nicht auf den bremsenden Pkw aufzufahren, musste der Ford Transit-Fahrer angeblich auf die Gegenfahrbahn ausweichen und fuhr dann an dem Ford/C-Max vorbei. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld konnte den Fahrer des Ford/C-Max ermitteln. Nachdem die Angaben der beiden Autofahrer widersprüchlich sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0, zu melden.

Diebstahl einer Geldbörse beim Einkaufen

Marktheidenfeld. Eine Geldbörse wurde beim Einkaufen am Montag aus einer Handtasche gestohlen. In der Zeit von 15:00 bis 16:00 Uhr befand sich die Geschädigte im Discounter LIDL in der Georg-Mayr-Straße, um ihre Einkäufe zu tätigen. Sie hatte ihre durch einen Reißverschluss verschlossene Handtasche im Kindersitz eines Einkaufwagens abgelegt. An der Kasse fiel der Dame auf, dass der Reißverschluss geöffnet war. Als sie dann in ihrer Handtasche nach ihrer Geldbörse sowie ihrem Mäppchen mit inhaltlich persönlichen Ausweispapieren suchte, musste sie feststellen, dass beides entwendet worden war. Im Geldbeutel befanden sich etwa 60 € Bargeld und in dem Mäppchen neben Personalausweis und Führerschein noch diverse weitere persönlichen Dokumente. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Zwei Elektro-Skateboards sichergestellt

Marktheidenfeld. Gleich zwei Elektro-Skateboards wurden innerhalb von 10 Minuten gestern Morgen sichergestellt. Zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahren waren mit den Boards fahrenderweise in der Ullrich-Willer-Straße unterwegs, wo sie von einer Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld kontrolliert wurden. Gegen beide Fahrer wird nun wegen Verstößen gegen die Zulassungspflichten und fehlender Pflichtversicherung, gegen einen zudem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, ermittelt. Die rechtliche Einordnung von Elektro-Skateboards ist derzeit noch nicht abschließend geregelt. Bis dahin unterliegen solche Gefährte dem für Fahrzeuge allgemein geltendem Zulassungsrecht. Sobald eine Geschwindigkeit über 6 km/h erreicht werden kann, bei einem der Skateboards war lt. Beschreibung eine Geschwindigkeit bis zu 38 km/h möglich, benötigt der Fahrer die Fahrerlaubnis der Klasse B, wie sie auch für Pkw erforderlich ist. Von der Benutzung auf öffentlichem Verkehrsgrund wird dringend abgeraten.

Polizeiinspektion Marktheidenfeld