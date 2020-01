Niedernberg: 57-Jähriger widersetzt sich der Verkehrskontrolle

Am Sonntagmorgen, gegen 10:10 Uhr, hat ein Opel-Astra-Fahrer die Großostheimer Straße in Aschaffenburg Richtung Innenstadt kommend befahren. Da der Fahrer hier Auffälligkeiten aufwies, sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Wegen hohem Verkehrsaufkommen konnte der Fahrer zunächst nicht angehalten werden und die Streife folgte dem Opel auf die Bundesstraße 469 in Richtung Miltenberg. An der Ausfahrt in Richtung Großostheim folgte der Fahrer nicht dem Anhalten-Signal und bog in Richtung Niedernberg ab. Bis er auf einem Tankstellengelände am Niedernberger Ortseingang einer Kontrolle unterzogen werden konnte, geriet der Fahrer zwei Mal auf die Gegenfahrbahn. Bereits zu Beginn der Verkehrskontrolle beleidigte der 57-Jährige die Beamten. Da sich der Opel-Fahrer aggressiv gab und sich nicht beruhigen lies, wurden ihm die Handfesseln angelegt. Im Anschluss wurde er in Gewahrsam genommen. Während seiner Verbringung ins Dienstfahrzeug wehrte er sich mit voller Kraft und trat in Richtung eines Polizisten. Letztendlich erfolgte der Transport zur Polizeiinspektion Aschaffenburg. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Gegen den 57-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Widerstand, Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet.

Fahrzeugaufbruch in Großostheim

Großostheim. Ein unbekannter Täter stahl am Samstag, im Zeitraum von 13 bis 14 Uhr, aus einem VW Polo einen Geldbeutel, ein Handy und einen Schlüssel im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Zuvor hatte der Täter die hintere linke Scheibe des Pkw eingeschlagen, der an der Kreisstraße AB 8 abgestellt war. Dem Eigentümer entstanden zusätzlich über 1000 Euro Sachschaden.

Bushaltestelle beschädigt

Kleinostheim. In der Zeit von Freitag, 20 Uhr bis Samstag, 07:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter die Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Goethestraße. Sie wurde eingeschlagen. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.