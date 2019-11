Nicht zugelassenes Auto auf A3 bei Weibersbrunn unterwegs

Ermittlungen ergaben dann, dass das Fahrzeug weder für den Verkehr zugelassen, noch versichert war, zudem wurde für das Fahrzeug keine Kfz-Steuer entrichtet. Bei der der Überprüfung des 27-jährigen Fahrers aus dem Raum Ludwigsburg wurde außerdem ein nicht erlaubtes Einhandmesser aufgefunden. Dem Herrn wurde die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt, zudem muss er sich unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauch und Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Zulassungsverordnung und Waffengesetz verantworten.

Ohne Führerschein mit Kleintransporter unterwegs: Hösbach

Am Donnerstag wurde, gegen 15 Uhr, ein 24-jähriger Pole als Fahrer eines Kleintransporters auf der A3 bei Hösbach zur Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mann keinerlei Fahrerlaubnis besitzt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, zudem ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Herr musste eine Sicherheit für die zu erwartende Strafe hinterlegen.

Dieseldiebstahl aus Baumaschine: Marktheidenfeld

In der Zeit von Mittwoch 17 Uhr bis Donnerstag 6.15 Uhr hat ein Unbekannter auf der Baustelle des Autobahnparkplatzes Kohlsberg Süd, der an der A3 in Fahrrichtung Würzburg, bei Marktheidenfeld liegt, von zwei Baustellenfahrzeugen Diesel entwendet. Der Diebstahlschaden liegt bei circa 170 Euro, zudem wurde der Boden durch Diesel verunreinigt.

Bei Schwerverkehrskontrolle zahlreiche Verstöße festgestellt

Am Donnerstag wurde eine gemeinsame Schwerverkehrskontrolle von Beamten der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach mit Beamten der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried in Hösbach durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 10 Fahrzeuge und Fahrzeugführer wegen Überladung, diverser Sicherheitsmängel oder Verstößen gegen die vorgeschriebenen Fahrpersonalvorschriften beanstandet.

So wurde zum Beispiel ein maroder Laster festgestellt, der mit zwei Felsbrocken beladen war, die völlig ungesichert auf der Ladefläche abgelegt waren. Zudem war das Fahrzeug durch die Felsbrocken überladen, es trat an einer Stelle Hydrauliköl am Fahrzeug aus und die Bordwände, welche die Ladung sichern sollen, waren durchgerostet, die vorgeschriebene Sicherheitsprüfung das Fahrzeugs war abgelaufen. Außerdem war der Unterfahrschutz am Heck, welcher verhindern soll, dass bei einem Auffahrunfall ein Fahrzeug unter den Laster fahren kann defekt, er war lediglich provisorisch mit einem Spanngurt befestigt. Hier wurden Anzeigen gegen den Fahrer wie auch den Fahrzeughalter erstattet.

