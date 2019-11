Nicht versichert: Zwei Arbeiter stehen nach Kontrolle ihrer Transporter in der Pampas

Am frühen Donnerstag wurden gleich zwei Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen, da sie nicht versichert waren. Zunächst hatte eine Streife der Alzenauer Polizei den 27-jährigen Fahrer eines Kleintransporters in der Dettinger Straße kontrolliert. Bei der Überprüfung kam zum Vorschein, dass der Kleintransporter nicht versichert war, weshalb er entstempelt wurde.

Da der Mann nun ohne fahrbaren Untersatz war, verständigte er seinen Vorarbeiter, der ihn abholen sollte. Um 04.45 Uhr erschien dann ein 34-jähriger Mann mit einem weiteren Kleintransporter. Die aufmerksame Streifenbesatzung überprüfte nun auch dieses Fahrzeug und musste feststellen, dass für dieses Fahrzeug ebenfalls kein Versicherungsschutz bestand. Der Kleintransporter musste wie bereits im ersten Fall entstempelt werden. Wie die beiden Fahrer letztlich zu ihrer Firma in Hessen zurückkamen, ist nicht bekannt.

Wildunfall

Karlstein. Ein Skoda-Fahrer erfasste am Mittwochabend auf der Staatsstraße zwischen Karlstein und Kahl ein Reh. Fazit: Reh tot, Pkw im Frontbereich beschädigt (1.500 Euro).

Geringe Menge Haschisch sichergestellt

Kahl. Am Donnerstag um 03.30 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung einen 22-jährigen Mann am Kahler Bahnhof. Dabei kam eine geringe Menge Haschisch zum Vorschein, die sichergestellt wurde.

Gegen Scheibe gepinkelt

Kahl. Am Mittwochabend ließ ein stark alkoholisierter Mann seinem Harndrang im wahrsten Sinne des Wortes freien Lauf. Der 20-jährige hatte gegen 19.15 Uhr in der Aschaffenburger Straße gegen die Fensterscheibe eines Supermarktes gepinkelt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2 Promille. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Hungriger Ladendieb

Alzenau. Einen 54-jährigen Mann erwarten seit Mittwoch zwei Anzeigen wegen Ladendiebstahls. Eine Angestellte eines Supermarktes in der Emmy-Noether-Straße hatte den Mann um 09.45 Uhr in dem Markt erkannt und die Polizei verständigt. Bei der Aufnahme des Sachverhalts wurde bekannt, dass der Mann am 04.11.19 einen Nussriegel genommen, aufgegessen und nicht bezahlt hatte. Am 09.11.19 hatte er seinen Hunger dann mit einer Tafel Schokolade gestillt, die er ebenfalls nicht bezahlt hatte. In beiden Fällen wurde er bei seinem „Mundraub“ gefilmt.

kev/Polizei Alzenau