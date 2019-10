Neuhütten: Anhänger löst sich und rollt in geparktes Auto

Am vergangenen Dienstag 6:45 Uhr trennten sich in der Breidensteiner Straße ein Laster und der ihm angehängte Bauwagen. Der 28-jährige Fahrer eines Lasters einer Baufirma war wohl überrascht als sich der an seinem Fahrzeug angehängte Bauwagen selbstständig machte. Völlig losgelöst rollte er in das Heck eines am rechten Straßenrand geparkten Opel. Am Bauwagen entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Am Opel entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Anhänger nicht ordnungsgemäß angehängt war.

Verkehrsunfallflucht

Lohr. In der Zeit von Sonntag, 13.10.2019, 16.00 Uhr, bis Montag, 14.10.2019, 09.00 Uhr, parkte in der Unteren Brückenstraße in Lohr ein blauer 3er BMW. Der Eigentümer des BMW stellte am Montag fest, dass sein Fahrzeug an der vorderen linken Stoßstange beschädigt war. Offensichtlich war ein rotes Fahrzeug an den BMW gestoßen. Der hierdurch entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Toilettenhäuschen beschmiert

Lohr. Bereits vermutlich am Samstag, 05.10.2019, wurde das öffentliche Toilettenhäuschen an der Mainlände in Lohr mit einem Schriftzug besprüht. Unkommentiert und ungeprüft soll der Schriftzug hier wiedergeben werden: „KWIS GIRLS POWER KWIS BROKE SUCHT CREW THE ORIGANALS“. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann wird gebeten sich mit der Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410 in Verbindung zu setzen. Der Sprüher hat einen Schaden von ca. 200 Euro verursacht. So viel wird etwa die Beseitigung kosten.

