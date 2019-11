Nazi-Symbole an Fassade der Gelnhausener Realschule gesprüht

Erneut haben Unbekannte am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag in den Straßen "Alter Graben" und Lohmühlenweg Wände mit Hakenkreuzen und "SS"-Zeichen überzogen. Zwischen 17.30 und 19.15 Uhr wurden eine Hauswand, die Straße und eine Sandsteinmauer in Richtung Kapellenweg mit schwarzer Farbe besprüht. Zwischen 17 und 8 Uhr (Dienstagmorgen) waren die Täter auf dem Schulgelände der Kreisrealschule zugange: An der Fassade und den Türen des Hauptgebäudes sowie auf einer Garage wurden mit schwarzer, roter und goldener Farbe ebenfalls Hakenkreuze und die Buchstaben "SS" gesprüht. An der Garage stand zudem "Heil".

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

kev/Polizei Südosthessen