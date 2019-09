Navi gefolgt und auf Straßenbahngleis festgefahren

Hierbei fuhr er mit seinem Auto im Bereich Rheinstr./Mozartturm in Darmstadt auf den den dortigen Gleiskörper der Straßenbahn und fuhr sich im weiteren Verlauf fest. Erst mit Hilfe eines Abschleppdienstes konnte der Wagen letztendlich vom Gleisbett gezogen werden. Es kam, bedingt durch die Bergungsmaßnahmen, bis 23.40 Uhr zu Verspätungen im ÖPNV und Straßenbahnverkehr. Ob am Fahrzeug, neben einigen Kratzern am Unterboden, weiterer Schaden entstand, ist noch nicht bekannt.

mkl/Polizei Südhessen