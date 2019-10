Nasse Fahrbahn: Drei Verletzte bei Unfall in Alzenau

Es entstand ein Gesamtschaden von 16.000 Euro. Um 21.15 Uhr fuhr ein 20-jähriger Peugeot-Fahrer von Hohl kommend in Richtung Hörstein. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er auf der regennassen Straße ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Ein entgegenkommender 21-jähriger Skoda-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit seiner Fahrzeugfront in die rechte Seite des Peugeot. Dabei wurden beide Fahrer sowie eine 20-jährige Frau, die als Beifahrerin im Skoda saß, leicht verletzt. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos hatten nur noch Schrottwert, sie mussten abgeschleppt werden. zu unserem Bericht

Unfallflucht - silberner Smart gesucht

Kahl. Am Mittwochabend wurde an einem geparkten VW der Spiegel abgefahren. Eine 25-jährige Frau hatte um 19.15 Uhr ihren VW in der Aschaffenburger Straße abgestellt. Sie hörte einen Schlag und bemerkte, dass ein vorbeifahrender Pkw ihren linken Außenspiegel abgefahren hatte. Der Pkw-Fahrer schaltete sofort sein Licht aus, offenbar um zu verhindern, dass das Kennzeichen abgelesen wird und flüchtete. Bei dem flüchtigen Verursacher soll es sich nach Angaben der Frau vermutlich um einen silbernen Smart gehandelt haben. Der Schaden an dem Spiegel beträgt circa 500 Euro.

Auf der nassen Straße ins Schleudern geraten

Alzenau-Albstadt. Nicht angepasste Geschwindigkeit war offenbar die Ursache für einen Verkehrsunfall zwischen Michelbach und Albstadt. Am Mittwoch gegen 18 Uhr fuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem Opel auf der Staatsstraße in Richtung Albstadt. Sie geriet auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und fuhr in den linken Straßengraben. Anschließend schleuderte der Opel zurück auf die Fahrbahn und touchierte den Seat eines 25-jährigen Mannes, der hinter ihr fuhr. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Vorfahrtsunfall

Karlstein-Dettingen. Bei einem Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Frankenstraße/Friedensstraße entstand am Mittwochnachmittag ein Schaden von 7.000 Euro. Um kurz nach 15 Uhr fuhr ein 63-jähriger VW-Fahrer auf der Friedensstraße in Richtung Friedhof. An der Kreuzung zur Frankenstraße übersah er den vorfahrtsberechtigten Ford eines 35-jährigen Mannes, so dass es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Wildunfall

Blankenbach. Bereits am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr kollidierte ein Audi-Fahrer in der Hauptstraße mit einem Waschbären. Fazit: Tier tot, 500 Euro Schaden am Pkw.

Festnahme - falschen Schmuck und Handy angeboten

Alzenau. Offenbar die falsche Kundschaft hatten sich zwei Trickbetrüger am Mittwochmittag in Alzenau ausgesucht. Ein Mann und eine Frau sprachen um 13.15 Uhr auf dem Markplatz einen Polizeibeamten der Alzenauer Polizei an, der sich in Freizeit befand. Sie boten ihm „günstigen“ Goldschmuck zu einem Preis von 300 Euro an. Der Polizeibeamte nahm verständlicher Weise das Angebot nicht an, sondern wies sich als Polizeibeamter aus und verständigte die Polizei. Die Frau konnte er bis zum Eintreffen seiner Kollegen festhalten, dem Mann gelang die Flucht. Bei der weiteren Überprüfung auf der Dienststelle kamen dann bei der 31-jährigen Frau zwei Goldketten sowie ein Handy zum Vorschein. Bei den sichergestellten Gegenständen handelt es sich offenbar um minderwertige Plagiate. Da die Frau keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erhoben. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Personalien des flüchtigen Mannes, bei dem es sich um den Ehemann der festgenommenen Frau handelt, sind ebenfalls bekannt. Die weiteren Ermittlungen führt die Alzenauer Polizei.

kev/Polizei Alzenau