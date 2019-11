Nasse Fahrbahn: BMW kollidiert mit Renault bei Albstadt

Der 32-jährige Fahrer eines BMW, der mit seinem Fahrzeug von Albstadt kommend in Richtung Rodenbach fuhr, kam bei nasser Fahrbahn infolge nicht angepasster Geschwindigkeit im Verlauf einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Dort prallte er mit seinem Fahrzeug in den entgegenkommenden Renault einer 79-jährigen Frau. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeuginsassen erlitten jedoch glücklicherweise allesamt nur leichte Verletzungen und konnten sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbständig zum Arzt begeben. Der Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis ca. 15.15 Uhr voll gesperrt.

Pkw angefahren

Wiesen, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit von Freitag, 23:30 Uhr bis Samstag, 00:30 Uhr wurde ein in der Rainwiese in Wiesen geparkter Pkw Ford durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift und hierdurch an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Vorfahrtsverstoß

Kahl am Main, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagabend kam es zu einem Unfall an der Kreuzung der Alzenauer Straße und der Königsberger Straße in Kahl. Die Fahrzeugführerin eines VW Polo übersah an der Kreuzung die vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines aus Richtung Alzenau herannahenden Mercedes. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der ein Sachschaden von ca. 3500 Euro entstand. Beide Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt.

Leitpfosten abgebrochen

Alzenau - Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit von Freitag 00:00 Uhr bis Samstag, 09:30 Uhr brach ein unbekannter Täter insgesamt vier Verkehrsleitpfosten an der Staatsstraße 2444 zwischen Wasserlos und Hörstein ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Dieseldiebstahl

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit von Donnerstag, 17:00 Uhr bis Samstag, 06:00 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma in der Schäferheide in Alzenau ein, indem sie über den das Firmengelände umschließenden Zaun kletterten. Auf dem Firmengelände brachen sie eine Tanksäule für Diesel auf und zapften an dieser ca. 1600 Liter Dieselkraftstoff ab. Der Abtransport des Kraftstoffes muss mit einem vor dem Firmengelände geparkten Kfz erfolgt sein. Weitere Hinweise werden sich von der Auswertung der vor Ort aufgefundenen Tatwerkzeuge und Spuren sowie den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera am Tatort erwartet.

Zwei Mal Pkw beschädigt

Mömbris - Niedersteinbach, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit von Donnerstag bis Samstag wurde ein im Rauhwiesenweg geparkter Pkw Nissan durch einen unbekannten Täter im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Mömbris - Strötzbach, Lkr. Aschaffenburg. Ein weiterer geparkter Pkw wurde in der Zeit von Freitag, 20:20 Uhr bis Samstag, 15:00 Uhr im Dellersweg in Strötzbach beschädigt. Ein unbekannter Täter beschädigte den Pkw im Bereich der Heckklappe durch Aufbringen einer unbekannten Flüssigkeit, welche Lack, Schloss und Scheibenwischer beschädigte. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei Alzenau/mkl