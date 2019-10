Nasse Fahrbahn: Auto überschlägt sich bei Arnstein

Am Sonntag kam gegen 16.15 Uhr ein 26-jähriger Autofahrer zwischen Schwebenried und Arnstein mit seinem Pkw auf der regennassen Fahrbahn, im Auslauf einer Rechtskurve, ins Rutschen. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich an der angrenzenden Böschung. Der Pkw rutschte dann wieder auf die Fahrbahn zurück wo er auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer des Pkw wurde bei dem Unfall nicht verletzt, an seinem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Staatsstraße musste bis zur Bergung des Pkw für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. An der Unfallstelle waren zur Unterstützung die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Arnstein eingesetzt.

kev/Polizei Karlstadt