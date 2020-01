Nachbarschaftsstreit: Übern Zaun gestiegen und Äste abgeschnitten?

Wie erst jetzt angezeigt wurde, gab es wohl im Zeitraum vom 10.7.2019 bis zum 10.10.2019 einen „Übergriff“ im Kirchweg. Es wurde angezeigt, dass die Äste einer Zypresse abgeschnitten wurden. Hierzu soll der Täter wohl mit einer Leiter über den Gartenzaun gestiegen sein. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch dauern an.

Diebstahl aus Fahrzeug

Neustadt. In der Zeit von Freitag, 17.01.2020, 12.00 Uhr, bis Samstag, 18.01.2020, 07.45 Uhr, kam es in Neustadt a. Main, Ortsteil Erlach, in der Erlacher Straße zu einem, genau genommen eigentlich zwei, Diebstählen. Vor einem Wohnanwesen standen zwei Fahrzeuge, ein VW Golf und ein Skoda Fabia, im Hof. Beide Fahrzeuge waren über Nacht unverschlossen. Am Samstag stellte der Eigentümer fest, dass aus beiden Fahrzeugen die Aschenbecher fehlten. In beiden Aschenbechern befand sich Kleingeld wie es für Parkscheinautomaten u.a. gelegentlich gebraucht wird. Es befanden sich ca. 20 Euro in den Aschenbechern. Kurios ist, dass der unbekannte Täter eine auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse mit deutlich mehr Bargeld nicht mitgenommen hat. Neben dem entwendeten Kleingeld fehlen jetzt natürlich auch noch die Aschenbecher. Zeugenhinweise in der Sache an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Unfallflucht

Lohr. Von Freitag bis Samstag, 10.00 Uhr, parkte ein schwarzer 3er BMW im Zwerchäckerweg ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als der Eigentümer zu seinem Fahrzeug kam stellte er fest, dass der vordere linke Kotflügel ein deutliche Eindellung hatte. Das Schadensbild lässt den Schluss zu, dass die Beschädigung anscheinend nicht durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht wurde. Augenscheinlich stieß ein aus- oder einparkendes Fahrzeug mit einer Fahrzeugecke in den Kotflügel des BMW. Der Schaden am BMW wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.