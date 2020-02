Nachbarn gehen in Mömbris aufeinander los

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung wurde noch eine 64jährige Bewohnerin des Hauses mit einem Schuh im Gesicht getroffen und ebenfalls leicht verletzt. Die Hintergründe für die Auseinandersetzung zwischen den Bewohnern liegen im privaten Bereich.

Tätliche Auseinandersetzung nach Familienfeier in Großwelzheim

Im Verlaufe einer Feier kam es am Freitagabend gegen 20:15 in der Friedhofstraße in Großwelzheim zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Ein 46-jähriger Mann verwies nach einem vorangegangenen Streit zwei 39 bzw. 46jährige Besucherinnen der Feier. Hierbei wurden die beiden Damen leicht verletzt.

Dieb in Kahl festgenommen

In der Nacht von Freitag auf Samstag teilten aufmerksame Anwohner mit, dass ein Mann in der Westendstraße in Kahl versucht habe, geparkte Wagen widerrechtlich zu öffnen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte durch die Beamten der Polizeiinspektion Alzenau in unmittelbarer Tatortnähe ein 54-jähriger Mann auf einem Grundstück angetroffen werden. Der polizeibekannte Mann, der als Täter identifiziert werden konnte, stand sichtlich unter Einfluss von Methadon. Er wurde in der Folge in Gewahrsam genommen.

vd/Polizei Alzenau