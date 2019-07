Nachbar greift 49-Jährigen in Gemünden an

Gegen 20.45 Uhr stand ein 49-jähriger Mann zusammen mit seiner 39-jährigen Ehefrau vor seinem Haus. Dabei kam ein in der Nachbarschaft wohnender 60-Jähriger unvermittelt auf die Beiden zu und packte den 49-Jährigen am Hemdkragen und versuchte, diesem ins Gesicht zu schlagen. Der Geschädigte wehrte sich daraufhin und traf den Angreifer mit einem Faustschlag. Beide Personen wurden hierbei leicht verletzt. Erst durch die Polizei konnte die Situation beruhigt werden. Der stark alkoholisierte Beschuldigte entfernte sich während der Sachverhaltsaufnahme in den angrenzenden Wald. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Sachbeschädigung und vorsätzlicher Körperverletzung.

Wildunfall in Gemünden

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Dienstagabend kam es auf der Kreisstraße MSP 11 zu einem Wildunfall. Gegen 22.40 Uhr fuhr eine 47-jährige Autofahrerin von Karlstadt kommend in Richtung Gemünden. Kurz nach der „Klingenmühle“ querte ein Wildschwein die Fahrbahn und wurde hierbei vom Pkw Mercedes der Frau erfasst und schwer verletzt. Das Tier musste durch einen Schuss erlöst werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500,- Euro.

E-Bike in Gemünden gestohlen

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Dienstag gegen 13.00 Uhr hatte ein 47-jähriger Mann sein E-Bike in der Mainstraße an einem Geländer angekettet. Bei seiner Rückkehr gegen 17.00 Uhr war das Fahrrad im Wert von 3000,- Euro weg.

Beschreibung des Fahrrades: Marke Cube, Stereo Hyrid, Farbe schwarz-rot.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Brems- und Gaspedal verwechselt - Autofahrerin prallt gegen Baum

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart Am Dienstag gegen 16.00 Uhr wollte eine 75-jährige Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Wernfelder Straße vorwärts einparken. Hierbei verwechselte sie an ihrem Automatik-Fahrzeug das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr gegen einen kleinen Baum und einen gegenüber geparkten Pkw Opel Corsa. Hierbei stürzte der Baum gegen den Corsa und beschädigte diesen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4500,- Euro.

Unfall in Baustelle in Gräfendorf

Gräfendorf-Wolfsmünster, Lkr. Main-Spessart Am Dienstagvormittag wurden im Ortsbereich Wolfsmünster Teerarbeiten durchgeführt. Gegen 11.00 Uhr rangierte der Fahrer eines Lkw mit Hilfe eines Einweisers zur Abladeposition des Asphalts. Ein 49-jähriger Autofahrer wollte währenddessen über den Gehsteig am Lkw vorbeifahren. Hierbei kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 850,- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden