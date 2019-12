Nach der Feier morgens um drei: zu schnell und zu viel Alkohol

Der 21-Jährige fuhr am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr von einer Feier nach Hause. Am Ortseingang von Hörstein kam er mit seinem Wagen wohl auf Grund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto krachte gegen den hohen Bordstein und anschließend in eine Hecke. Durch den Aufprall wurde die Vorderachse stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer auf der Feier reichlich Alkohol getrunken hatte. Ein Test brachte einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille zum Vorschein. Auf Grund dessen musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sofort einbehalten. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt.

Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Westerngrund, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr kam ein 24 Jähriger mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 24-Jährige fuhr von Huckelheim in Richtung Staatsstraße. Im Verlauf der Strecke kam er aus unbekannter Ursache mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug im Acker und kam wieder auf den Reifen zum Stehen. Der Fahrer stieg selbstständig und leicht verletzt aus dem Pkw aus. Er wurde vorsorglich zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde stark beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Tier ausgewichen - im Graben gelandet

Krombach, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagabend gegen 18:25 Uhr fuhr ein 24 Jähriger mit seinem Pkw von Schöllkrippen in Richtung Krombach. Auf Höhe des Kalmushof wich er einem Tier aus und geriet auf Grund dessen von der Fahrbahn ab in den Graben. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw wurde an der Front beschädigt.

Polizei Alzenau/mkl