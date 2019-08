Nach Wohnungsbrand in Gründau: Obduktionsergebnis liegt vor

Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei in Gelnhausen sowie des Hessischen Landeskriminalamts zum Wohnhausbrand am Mittwochmorgen in Breitenborn ergaben, dass ein technischer Defekt sowie vorsätzliche Brandlegung als Ursache ausgeschlossen werden können.

Bei der am Nachmittag durchgeführten Obduktion des Leichnams gab es keinen Anhalt für eine Gewalteinwirkung durch Dritte. Die Ermittlungen zur Identität des Mannes dauern derweil an.

Polizeipräsidium Südosthessen