Nach dem Unwetter vom Sonntag war die Feuerwehr in Großkrotzenburg auch am Montag gefordert. Gegen 12.30 Uhr mussten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Großkrotzenburg ausrücken. Eine Tiefgarage in der Oberwaldstraße war während des Starkregens mit Wasser vollgelaufen. Insgesamt mussten rund 160.000 Liter Wasser aus dem Objekt gepumpt werden.

Hier war die Feuerwehr rund fünf Stunden im Einsatz.

dc/Fabien Kriegel (Bericht der Feuerwehr Großkrotzenburg)