Nach Unfallflucht auf B 469 bei Großwallstadt: Verursacherin ermittelt

Kurz nach 9.30 Uhr am Samstagvormittag war eine 20-jährige Renaultfahrerin auf der B 469 in Richtung Aschaffenburg auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Obernburg-Nord/Großwallstadt wechselte ein schwarzer Kleinwagen so knapp vor dem Renault auf den linken Fahrstreifen, dass die junge Frau stark abbremsen musste. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte in die Mittelleitplanke und kam schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Verursacher in Richtung Aschaffenburg aus dem Staub. Die 20-Jährige blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein massiver Schaden. Es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

Am Sonntagmorgen teilte die Polizei mit, dass die Unfallverursacherin zwischenzeitlich ermittelt werden konnte.

Ralf Hettler