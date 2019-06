Nach Unfall auf der A45: Roter BMW gesucht

Gegen 22.30 Uhr war der 26-jährige Fahrer eines Peugeot 206 aus dem Landkreis Aschaffenburg auf der A 45 in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Weil er einen vorausfahrenden BMW überholen wollte, wechselte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei erkannte er zu spät, dass auch der BMW die Spur wechselte um den linken Fahrstreifen freizugeben. Um einen Zusammenstoß zu verhindern lenkte der Fahrer des Peugeot wieder nach links und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses stieß in Folge zuerst in die rechte und im Anschluss auch noch gegen die linke Außenleitplanke und beschädigte diese. Schlussendlich kam der Peugeot mit einem geschätzten Totalschaden von gut 10.000 Euro in der Mitte der Fahrbahn zum Stehen. Der beteiligte BMW setzte unvermittelt seine Fahrt fort und wechselte nach Zeugenangaben auch wieder auf den linken Fahrstreifen zurück. Der Fahrer des Peugeot kam mit Verdacht auf multiple Prellungen/Frakturen in Klinikum Aschaffenburg. Für die Bergung des Fahrzeugs durch einen Abschleppdienst, sowie die Fahrbahnreinigung durch die Feuerwehren Alzenau und Karlstein, musste die Fahrbahn für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Der Rückstau hielt sich aufgrund der Nachtzeit in Grenzen. Von dem gesuchten BMW ist lediglich bekannt, dass es sich um ein rotes Modell mit vier Türen gehandelt haben soll. Der Fahrer, sowie Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach unter der Rufnummer 06021/8572530 zu melden!

Geplatzter Reifen lässt Pkw im Wald verschwinden: Vier Verletzte

Weibersbrunn. Glück im Unglück hatte ein 64-Jähriger aus dem Kreis Neumarkt zusammen mit seinen drei Fahrzeuginsassen. Gegen 18.30 Uhr am Samstag fuhr er mit seinem sein Toyota Avensis auf der A 3 in Richtung Frankfurt, als sein linker Hinterreifen platzte. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, das von der Straße abkam und in den zehn Meter angrenzenden Wald steuerte. Hierbei überfuhr der Wagen noch eine Leitplanke und einen Wildschutzzaun. Geistesgegenwärtig konnte der Fahrer einem Baum ausweichen, so dass der Pkw zwischen zwei weiteren Bäumen zum Stehen kam. Neben dem Fahrzeugführer wurden zwei seiner Mitfahrer leicht verletzt. Eine vierte Person wurde mit Verdacht auf eine Armfraktur vom Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Am Fahrzeug entstand mit geschätzten 10.000 Euro ein Totalschaden. Für den verständigten Abschleppdienst gestaltete sich die Bergung des Toyota schwierig, da dieser zwischen den Bäumen herausgeborgen werden musste. Der Verkehr auf der Hauptfahrbahn war weder für die Unfallaufnahme noch für die Bergung beeinträchtigt.

