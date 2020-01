Nach Überholmanöver im Wald gelandet

Nur noch Schrottwert hat ein BMW nach einem Unfall auf der B469 bei Stockstadt in der Nacht zum Mittwoch. Gegen 3.30 Uhr war eine 37-jährige BMW-Fahrerin auf der Bundesstraße in Richtung Miltenberg unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Stockstadt überholte sie einen Lastwagen und verlor auf der regennassen Fahrbahn beim Wiedereinscheren die Kontrolle über ihr Auto. Der BMW drehte sich, durchschlug rückwärts einen Wildschutzzaun und prallte in mehrere Bäume. Dabei wurde die Fahrerin verletzt und kam nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus.

Die Feuerwehren aus Stockstadt und Karlstein sicherten die Unfallstelle ab, reinigten die Fahrbahn und leuchteten diese aus. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher sich auf mehrere tausend Euro summiert. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges musste der rechte Fahrstreifen und die Anschlussstelle in Richtung Miltenberg gesperrt werden.

Ralf Hettler