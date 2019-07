Nach Trunkenheitsfahrt Polizisten mit Brotmesser angegriffen

Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte kurz darauf den Fahrzeugführer an seiner Wohnanschrift antreffen. Als die Beamten dem 67-Jährigen den Tatvorwurf machten, wurde dieser aggressiv. Er ging auf die Polizisten mit erhobenen Fäusten und Beleidigungen zu. Der Angriff konnte jedoch abgewehrt werden. Der Peugeot-Fahrer ging daraufhin in die Küche und griff nach einem Brotmesser mit einer Klingenlänge von über 20 Zentimetern. Nur der Einsatz des dienstlichen Pfeffersprays brach den Widerstand und der 67-jährige Mann wurde zu Boden gebracht. Das Messer wurde sichergestellt. Da ein Atemalkoholtest mit dem Herrn einen Wert von über 1,1 Promille ergab, wurde er zur Aschaffenburger Dienststelle verbracht. Hier entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Zur Vermeidung weiterer Straftaten, wurde der Peugeot-Fahrer die restliche Nacht in Sicherheitsgewahrsam genommen.

Waldbrand in Heigenbrücken

Heigenbrücken. Am Donnerstagmittag, gegen 13:30 Uhr, gerieten circa 30 Raummeter Langholz in einem Waldstück am Adamsberg in Flammen. Hierdurch wurden angrenzende Bäume, sowie der umliegende Waldboden in einer Fläche von einigen hundert Quadratmetern in Brand gesetzt. Elf Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes wurden mit etwa 40 Mann eingesetzt um den Flammen Herr zu werden. Das Ablöschen gelang. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Mögliche Brandursache war ein Entzünden trockener Fichtenkronen zwischen dem Langholz. Glücklicherweise wurde keiner verletzt.

Opelfahrerin durch Auffahrunfall verletzt

Aschaffenburg. Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein Opel Astra die Großostheimer Straße und bremste aufgrund einer roten Ampel am Kreuzungsbereich zum Aspenweg bis zum Stillstand ab. Dies nahm die Fahrerin eines nachfolgenden BMW 5er zu spät wahr und fuhr dem Opel auf. Aufgrund der Wucht des Aufpralls klagte die Opel-Fahrerin über Rückenschmerzen und wurde daher zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Unfallflucht

Mainaschaff. Am Donnerstag, gegen 11:00 Uhr, stellte der Besitzer eines Ford Fiesta sein Fahrzeug für fünf Minuten im Rohrsängerweg ab. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel abgefahren hatte. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

asre/ Polizei Aschaffenburg