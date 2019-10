Nach Schwellbrand: Unterricht an Hanauer Grundschule fällt aus

Die Feuerwehr löschte unter Atemschutz und versuchte, die Verbreitung des Rauches im Gebäude einzudämmen.

Weil das Gebäude durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen wurde, fällt der Unterricht an der Schule bis einschließlich Freitag, 1. November aus. Block B und C der Schule seien nicht vom Schwelbrand betroffen. Die Schadenshöhe stehe noch nicht fest, es gebe keine Hinweise auf Brandstiftung.

Ab Montag, 4. November, finde der Unterricht an der Schule wieder nach Plan statt, teilt die Schulleiterin Brigitte Wasjack-Knaf mit. Allerdings werde es räumliche Veränderungen geben. Der Eigenbetrieb Kindertagesbetreuung der Stadt Hanau unterstütze die Schule, in dem er vier Horträume innerhalb der Schule als Klassenräume zur Verfügung stellt. Aus diesem Grund entfallen im November vorerst auch die Vorlaufkurse, in denen Kita-Kinder ihre Deutschkenntnisse verbessern können.

Kinder, die einen Hortplatz haben, können bis Ende der Woche – auch in den Morgenstunden - im Stammhaus des Kinderhauses West neben der Heinrich-Heine-Schule (Schopenhauerstraße 2) betreut werden. Alle anderen Kinder müssen privat betreut werden, bis die Schule am Montag wieder den Betrieb aufnimmt, heißt es abschließend.

rbb/sob