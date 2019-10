Nach Rollerunfall in Arnstein: Frau sucht Ersthelfer

Die Arnsteinerin Nadine Steinruck war am Montag, den 16. September, mit ihrem Roller unterwegs zur Arbeit gewesen. Nach einer Kurve in der vorfahrtsberechtigten Karlstadter Straße hatte ein junger Autofahrer, der aus der Neugasse kam, die Zweiradfahrerin übersehen. Beim Zusammenstoß hatte sich die 39-Jährige laut Polizei schwere Verletzungen zugezogen. Nadine Steinruck erinnert sich nur noch daran, dass sie über die Motorhaube geflogen war und auf der Straße liegen blieb. Zwei unbekannte Ersthelfer setzten umgehend einen Notruf ab und stellten ein Warnschild auf. Anschließend deckten sie die Frau mit einer Jacke zu. Nadine Steinruck kam anschließend ins Krankenhaus, wo sie noch am selben Tag entlassen worden war. Nun sucht sie die beiden hilfsbereiten Männer.

*Anmerkung: Die betroffenen Ersthelfer werden gebeten, sich direkt mit der Redaktion des Medienhauses Main-Echo in Verbindung zu setzen.*

