Nach Party: Bauwagen in Haibach brennt aus

Kurz nach vier Uhr hatte ein Autofahrer den Feuerschein in Verlängerung des Floriansweges gemeldet.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Haibach eintrafen stand ein Bauwagen, in welchem am Abend zuvor eine Party stattgefunden hatte, bereits lichterloh in Flammen. Das Feuer hatte auch auf ein nahestehendes Holzlager übergegriffen.

Schnell konnten die Wehrleute den Brand unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Aufwendiger gestalteten sich die Nachlöscharbeiten. Um die letzten Glutnester ablöschen zu können mussten die Holzstapel komplett auseinandergesetzt werden.

Zur Löschwasserversorgung kamen mehrere Tanklöschfahrzeuge zum Einsatz.

Die Feuerwehr Haibach war mit fünf Einsatzfahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort und wurde durch ein Tanklöschfahrzeug aus Aschaffenburg unterstützt. Vorsorglich stand auch ein Rettungswagen des Malteser Hilfsdienstes bereit. Dieser musste jedoch nicht eingreifen – verletzt wurde niemand.

Bezüglich der Brandursache hat die Polizei noch in der Nacht Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Ralf Hettler