Nach Kontrolle auf A3 bei Weibersbrunn: Bus mit Fahrgästen darf nicht weiterfahren

Am Sonntag, gegen 20:45 Uhr wurde ein in Albanien zugelassener Bus der über 20 Sitzplätze verfügt, auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg kontrolliert. Der Bus war neben dem Fahrer noch mit elf, aus Albanien stammenden Fahrgästen besetzt. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 50-Jährige Fahrer des Busses keine Erlaubnis für die gewerbsmäßige Personenbeförderung in Deutschland vorweisen konnte, zudem verstieß er gegen die für ihn geltenden Sozialvorschriften zu Fahr- und Pausenzeiten.

Er muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz, sowie gegen das Personenbeförderungsgesetzt verantworten. Bei der Kontrolle der Fahrgäste wurde zudem festgestellt, dass sieben der elf Gäste die erlaubte Aufenthaltszeit in Deutschland überschritten hatten. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach