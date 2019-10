Nach Kontrolle: Polizei liefert Drogenkonsumenten in Elsenfeld in Gefängnis ein

Der junge Mann war einer Streife aufgefallen. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten eine geringe Menge Marihuana sicher. Die Überprüfung durch Kollege Computer ergab bei dem erst kürzlich wieder nach Deutschland Eingereisten, dass er gleich mehrfach zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Beamten nahmen den 20-Jährigen darauf fest und sorgten für seine Verbringung in die JVA Aschaffenburg.

Rollerfahrer verletzt

Klingenberg. Zu eine Unfall mit Verletzten sind Beamte der PI Obernburg am Donnerstag Abend gegen 17.50 Uhr ausgerückt. Ein Großheubacher hatte den Unfall mit einem Roller beobachtet und die Polizei verständigt. Zur Unfallzeit wollte ein 25-jähriger Rollerfahrer, von der Brückenstraße kommend, nach links in die Lindenstraße einbiegen. Er hatte sein Kleinkraftrad abgebremst und stand bereits eingeordnet, als ein Röllbacher von hinten auf den stehenden Roller auffuhr. Der junge Fahrer wurde von seinem Roller geschleudert und fiel auf die Fahrbahn. Der Roller selbst wurde in den Gegenverkehr geschleudert und prallte dort gegen einen entgegenkommenden VW Polo. Der Rollerfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Roller erlitt Totalschaden, insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Unfallflucht

Obernburg. Ein Pkw Ford Ranger ist am Mittwoch Abend zwischen 21.00 und 24.00 Uhr in der Unteren Wallstraße von einem noch unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Besitzer des orangefarbenen Ford hatte seinen Pkw an der Häuserfront abgestellt und eine Gaststätte aufgesucht. Als er gegen Mitternacht zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite seines Pkws fest. Der von dem unbekannten Fahrzeug angerichtete Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro.

mci / Quelle: Polizei Obernburg