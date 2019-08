Nach Hilferufen Feuerwehrleute mit Flaschen beworfen und Polizeibeamte angegriffen

Nach minutenlangen Hilferufen waren Feuerwehrleute, die sich auf die Suche nach einem vermeintlich Verunglückten gemacht hatten, mit Flaschen beworfen worden. Grund für deren Einsatz im Klingenberger Weinberg am Mittwochabend war eine Mitteilung über Hilferufe, die minutenlang aus den Klingenberger Weinbergen zu hören waren. Die Feuerwehr war daraufhin alarmiert worden, um sich auf die Suche nach dem vermeintlich Verunglückten zu machen.

Gegen 21.50 Uhr hatten sie einige Personen an einer Hütte in Verlängerung der Hohbergstraße angetroffen. Noch ehe sie sich nach den Rufen erkundigen konnten, flogen ihnen mehrere Glasflaschen entgegen, die ihr Ziel nur knapp verfehlt hatten. Die eingetroffenen Polizeibeamten stellten daraufhin die Personalien der fünf jungen Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren fest. Einer der Anwesenden beleidigte währenddessen ständig die anwesenden Beamten. Als er die Beamten dann auch noch angriff, musste er überwältigt und gefesselt werden.

Aufgrund der Alkoholisierung wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Anschließend durfte er die Nacht in der Haftzelle der Obernburger Polizei verbringen. An den sichergestellten Flaschen wurden Spuren gesichert, um sie dem oder den Flaschenwerfern zuordnen zu können. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss Moped gefahren

Sulzbach. Eine Beschwerde über Jugendliche, die auf einem Spielplatz mit Rollern umherfahren würden, führte zum Aufgriff eines unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehenden Fahrers eines Kleinkraftrades. Die Beschwerde war am Mittwochabend telefonisch bei der Polizei eingegangen. Die Streifenbesatzung konnte kurz vor 21 Uhr ein Kleinkraftrad in der Renatastraße ausfindig machen. Der Fahrer räumte ein, erst eine Stunde zuvor einen Joint geraucht zu haben. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss. Dem 20jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Bei ihm wurde zudem noch eine kleine Menge Marihuana aufgefunden.

Unter Drogeneinfluss in Mömlingen am Steuer

Mömlingen. Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend zeigte der Fahrer eines Audi deutliche Anzeichen auf Drogeneinfluss. Ein Urintest bestätigte den Verdacht der Beamten. Dem 22jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Unfallflucht in Niedernberg

Niedernberg. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Maffeistraße ein Volvo angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich aus dem Staub gemacht. An dem grauen Volvo war vom Fahrer am Mittwochfrüh ein Unfallschaden am vorderen Kotflügel festgestellt worden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Obernburg unter Tel. 06022/6290 entgegen.

