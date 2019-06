Nach Frontalzusammenstoß: Zwei Motorradfahrer bei Arnstein schwer verletzt

Ein 19-jähriger Motorradfahrer geriet kurz nach dem Ortsausgang Arnstein aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad eines 69-jährigen. Beide Unfallbeteiligte zogen sich schwere Verletzungen zu. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Die Unfallstelle war für den Verkehr für mehrere Stunden gesperrt. Ein Verletzter wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Würzburg in ein Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr Arnstein musste zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe ausrücken.

Polizei Karlstadt/mkl