Nach Freundschaftsspiel Gegner nach Mömlingen verfolgt und geschlagen

Dieser konnte den Spielausschluss scheinbar nicht verkraften und lauerte mit einigen seiner Kameraden den Mömlinger Spielern an der Umkleide auf, um die auf dem Platz begonnene Auseinandersetzung abseits des Rasens fortzusetzen. Nachdem die Mömlinger Spieler dies bemerkten, begaben sie sich geschlossen zu ihren Fahrzeugen und fuhren sofort nach Mömlingen. Hier kam es dann gegen 20.15 Uhr zu einem Angriff von drei jungen Männern gegen zwei Mömlinger. Die jungen Männer waren den beiden Spielern bis nach Hause mit ihrem Auto gefolgt und verpassten den beiden Mömlingern Kopfstöße und Faustschläge direkt ins Gesicht, so dass diese mit Nasenbeinbrüchen und stark blutenden Verletzungen im Gesicht in eine Klinik gebracht werden mussten.

Nachdem die drei Schläger den Spielern ihre Abreibung verpasst hatten, flüchteten sie mit dem Auto des Neustädter Spielers, der zuvor Rot gesehen hatte. Die Polizeiinspektion Obernburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Von den drei Schlägern sind bisher zwei bekannt, der dritte dürfte anhand gefertigter Aufnahmen der aufgeheizten Situation nach dem Spiel in Hainstadt zu ermitteln sein.

Mit Rad gestürzt: Kopfverletzung

Großwallstadt. Eine Radlerin ist am Sonntagabend gegen 18 Uhr auf dem Radweg zwischen Obernburg und Großwallstadt verunfallt. Die 60-Jährige war auf dem direkt neben der B469 verlaufendem Radweg über eine Bodenwelle gefahren und verlor hierbei das Gleichgewicht. Die Frau, die keinen Radhelm trug, verletzte sich hierbei im Kopfbereich und wurde von einem Krankenwagen in das Klinikum Aschaffenburg verbracht.

Betrunkener verursacht Unfall

Wörth, Wiesenweg. Ein betrunkener Fußgänger ist für einen Unfall verantwortlich, der am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr aus dem Wiesenweg in Wörth gemeldet worden ist. Zur Unfallzeit fuhr eine 49-jährige Radlerin auf dem Wiesenweg in Richtung Radweg. Als sie den Campingplatz passierte lief ein junger Mann aus dem Campingplatz heraus direkt auf die Straße, um diese zu überqueren. Die Radlerin bremste ihr Bike stark ab, um eine Kollision mit dem Fußgänger zu vermeiden, und stürzte dadurch zu Boden. Hierbei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu und musste ins Klinikum Aschaffenburg gebracht werden. Einen Radhelm hatte die Radlerin nicht getragen. Zu einem Kontakt mit dem betrunkenen Unfallverursacher kam es nicht. Ein Alcotest bei diesem ergab einen Wert von 1,28 Promille.

Handtasche entwendet

Großwallstadt, Am Kreuzpfad - Kinderspielplatz. Ein Handtaschendiebstahl ist am Wochenende bei der Polizeiinspektion Obernburg angezeigt worden. Eine Frau war in Großwallstadz am Samstagnachmittag ab 16.30 Uhr für gut eine Stunde mit ihren Enkelkindern auf dem Spielplatz gewesen. Ihre Handtasche hatte sie hierbei auf einem Tisch abgelegt. Als sie später mit den Kindern den Spielplatz verließ, bemerkte sie das Fehlen der Handtasche samt Inhalt, unter anderem Bargeld, diverse Dokumente und Karten im Wert von mehreren Hundert Euro. Diese wurde möglicherweise von zwei jungen Männern, die sich für etwa 30 Minuten auf dem Spielplatz aufhielten, entwendet. Die Verdächtigen werden als 15 bis 19 Jahre alt, auffällig groß und schlank, mit schwarzen, kurzen Haaren beschrieben. Einer der beiden trug ein Shirt mit einem gelben Aufdruck im Halsbereich. Die Polizeiinspektion Obernburg bittet um Hinweise zu den beiden noch Unbekannten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629-0.

ves/Polizei Obernburg