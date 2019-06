Nach Fall in Waldaschaff: Wie Benzin-Bettler betrügen

Der Mann aus Rumänien ist der Polizei nicht zum ersten Mal aufgefallen. Es gebe gegen ihn eine europaweite Warnung, sagt Detlef Ritter, Erster Polizeihauptkommissar der Polizei Aschaffenburg, unserer Redaktion. Auch in Spanien und Belgien hinterließ der 31 Jahre alte Mann schon seine Spuren.

Die Betrugsmasche: Am Mittwochabend parkte der Mann sein Auto in Waldaschaff an der Auffahrt zur A 3. Mit dem Schild »Brauche Hilfe« in der Hand stellte er sich gut sichtbar neben seinen Wagen. Natürlich halte da mancher Autofahrer an, »schließlich kann da ja sonst was passiert sein«, sagt Ritter.

Auch an diesem Abend stoppten einige Autofahrer, unter ihnen eine Frau. Ihnen sagte der Mann, er könne nicht mehr weiterfahren. Er haben kaum mehr Sprit im Tank, aber auch gerade kein Geld, um eine Tankfüllung bezahlen zu können. Um eine solche bat er mit dem Hinweis, das Geld sofort zu überweisen, wenn er wieder daheim sei. Seine Worte bekräftigte er mit einem Zettel, auf dem eine Adresse in Deutschland angegeben war.

Die Betrogene: Während einige Autofahrer einen Betrug vermuteten und die Polizei anriefen, ließ sich eine Frau von der Erzählung des Mannes ködern. Er und sie fuhren in ihren Autos zu einer Tankstelle am Waldaschaffer Ortseingang. Dort betankte der Mann seinen Wagen, die Frau zahlte die Rechnung von gut 60 Euro.

Währenddessen erreichte ein Streifenwagen die Tankstelle. Nach den Anrufen anderer Autofahrer bei der Polizei, hatte sich diese auf die Suche nach ihm gemacht. Die Polizisten durchschauten die Betrugsmasche. Allerdings bekam die Frau ihr Geld nicht zurück. Der Mann war nicht in der Lage, es ihr zurückzuzahlen. Und um das Auto als Wertgegenstand zu beschlagnahmen, war es zu alt und zu wertlos.

Die Folgen: Der Mann aus Rumänien erhielt eine Anzeige und fuhr anschließend davon. Warum er nicht festgenommen wurde? Dafür reiche es noch nicht, sagt Ritter. Es ging in den bisher angezeigten Betrugsfällen um kleine Beträge, um »niederschwellige Straftaten«. Deshalb werde europaweit auch nur vor der Mann gewarnt, aber nicht nach ihm per Haftbefehl gefahndet. Erst wenn weitere Anzeigen folgen und sich die kleinen Beträge zu einem großen Betrag summieren sollten, werde ein Haftbefehl folgen, erklärt Ritter. mai