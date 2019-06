Nach Fall bei Aschaffenburg: Hochzeitsgesellschaft blockiert in Schweinfurt Straßen

Die Familie eines Hochzeitspaares hatte bereits im Vorfeld einen größeren Autokorso geplant und auch vergeblich versucht, bei der Stadt Schweinfurt und Schweinfurter Polizei eine Genehmigung für einen Autokorso mit dem Fahrtziel Roßmarkt zu erhalten. Am Samstag gegen 16.00 Uhr hatte die Hochzeitsgesellschaft von Dittelbrunn aus dann mit insgesamt zu Spitzenzeiten über 20 Fahrzeugen einen Autokorso im Innenstadtbereich veranstaltet. Die Fahrzeuge waren von der Niklaus-Hofmann-Straße, über die Niederwerrner Straße sowie die Wilhelm-Leuschner-Straße bis zu einem Parkplatz an der Georg-Schäfer-Straße gefahren, wo weitere Teilnehmer hinzugestoßen waren.

Anschließend bewegte sich die Gruppe über die Ludwigstraße in das engere Umfeld des Roßmarktes und bis zu den Wehranlagen und erneut zur Niederwerrner Straße. Dabei kam es unter anderem zu unzulässigen Überholmanövern und Rotlichtverstößen. So fuhren die Fahrzeuge wiederholt bei Rotlicht in Kreuzungsbereiche ein, während Einzelfahrzeuge der Gesellschaft dabei teilweise den Verkehr aus den Seitenstraßen abschirmten, um dem Korso die gemeinsame Durchfahrt zu ermöglichen.

Streifen der Schweinfurter Polizei, der Operativen Ergänzungsdienste und auch zivile Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Sie kontrollierten die besagten Fahrzeuge und verhinderten gezielt ein Befahren des Roßmarktes durch die Hochzeitsgesellschaft, die sich bei ihren Fahrmanövern gegenseitig filmte. Auch die Polizei fertigte mit einem Fahrzeug der Verkehrsüberwachung zu Beweissicherungszwecken Aufnahmen der Fahrzeuge, die bereits intensiv ausgewertet werden.

Die Ermittlungen gegen die beteiligten Personen wegen unterschiedlichster Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und auch gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Nötigung im Straßenverkehr laufen bereits auf Hochtouren. Den Betroffenen droht unter anderem der Führerscheinentzug und erhebliche Geldstrafen.

Die Schweinfurter Polizei sucht weitere Geschädigte und bittet deshalb Verkehrsteilnehmer und Anwohner, die durch die Fahrmanöver der Hochzeitsgesellschaft während des Autokorsos gefährdet wurden, sich unter Tel. 09721/202-0 zu melden.

Kathrin Thamm von der Pressesetelle der Polizei Unterfranken

Ähnlicher Fall auf der A3 bei Aschaffenburg

Im Februar hatte eine Hochzeitsgesellschaft, bestehend aus über einem Dutzend Autos, den Verkehr auf der A3 gefährdet . Die Autos, "welche allesamt mit türkischen Landesflaggen geschmückt waren" (Polizei), verlangsamten unter anderem ihre Fahrt in der Einhausung bei Hösbach, die Insassen filmten und schossen mit Schreckschusspistolen aus den geöffneten Fenstern. Der Polizei gelang es, die Fahrer zu identifizieren und Verfahren einzuleiten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Aschaffenburg im Mai in mehreren Fällen Beschlüsse zur vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis.