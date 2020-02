Nach Bedrohung in Würzburg  Polizei ermittelt Tatverdächtige

Unter ihnen auch ein zunächst Unbekannter, der mit einer Schreckschusswaffe hantiert hatte. Es laufen strafrechtliche Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren an jenem Mittwoch (15.01.2020) mehrere Jugendliche kurz vor 17.00 Uhr zunächst aus wohl nichtigem Anlass in Streit geraten. Es folgten einseitig ausgestoßene Bedrohungen, in deren Verlauf ein damals noch Unbekannter mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben soll. Verletzt wurde niemand.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung der Würzburger Polizei nach dem Unbekannten konnten zunächst zwei seiner Begleiter im Alter von 15 Jahren vorläufig festgenommen werden. Bereits einen Tag später stand für die Ermittler auch die Identität des dritten Beschuldigten fest. In der Folgezeit liefen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen, so wurde u.a. auch die Wohnung des 17-Jährigen durchsucht.

Gegen die drei Beschuldigten mit afghanischer bzw. aserbaidschanischer Staatsangehörigkeit, die auch im Rahmen der letztjährigen Ermittlungskommission auffällig waren, wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ungeachtet dessen, dass die Polizei die Tatverdächtigen ermitteln konnte, ist es von großer Bedeutung, dass sich Zeugen, die den Hergang der Geschehnisse an jenem Mittwoch beobachtet haben, weiterhin unter Tel. 0931/457-2230 melden.

mci / Polizei Unterfranken