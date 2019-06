Nach Ausweichmanöver in Feld gelandet

ILLUSTRATION - ARCHIV - 12.06.2017, Bayern, Günzburg: Auf einem Polizeifahrzeug warnt am auf der Autobahn A8 eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern sind in diesem Jahr nach vorläufiger Auswertung der Polizeistatistik schon zwölf Menschen tödlich verunglückt. Foto: Stefan Puchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

In der Folge des Ausweichmanövers verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte nach links über die Fahrbahn in ein angrenzendes Feld. An ihrem Pkw entstand zum Glück nur ein geringer Sachschaden. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw fuhr weiter ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem flüchtigen dunklen Pkw unter Tel.: 09353/97410.

Lkw streift Pkw

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Beim Abbiegen streifte am Mittwoch gegen 11:30 Uhr im Oberbachring in Zellingen der 52-jährige Fahrer eines Lkw einen dort geparkten Pkw. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000.- Euro.

Jugendliche Radfahrer missachten Vorfahrt

Wiesenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch kam es gegen 19:00 Uhr in der Erlenbacher Str. in Wiesenfeld zum Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern und einem Pkw. Die beiden Radfahrer, ein 14-jähriger Jugendlicher und seine ihm nachfolgende 17-jährige Schwester, missachteten aus der Büttnergasse kommend die Vorfahrt eines von einer 48-jährigen Frau gelenkten Pkw. Bei dem Unfall wurde die 17-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro. Die Unfallaufnahme wurde durch die hinzugeilte Mutter der Radfahrer erschwert, welche über einen länger anhaltenden Zeitraum lautstark ihren Unmut äußerte und dabei auch einen anwesenden Zeugen beleidigte.

Polizeirelevante Vorfälle im Umfeld des Beachsoccer-Turnier Retzstadt

Retzstadt, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde gegen 02:15 in der Thüngersheimer Str. in Retzstadt durch Polizeibeamte die Fahrt eines 16-jährigen Fahrradfahrers beendet der erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,92 Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Gegen 02:30 Uhr kam es am Sportplatz in Retzstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Veranstaltungsbesuchern im Alter von 22 bis 24 Jahren. Da die vor Ort von den Beamten noch angetroffenen Geschädigten ausnahmslos Alkoholwerte jenseits der 2 Promille aufwiesen konnten die Hintergründe der Auseinandersetzung vor Ort zunächst nicht abschließend geklärt werden.

Radfahrer stürzt nach Ausweichmanöver

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag wich gegen 15:00 Uhr auf der Karolingerbrücke zwischen Karlburg und Karlstadt ein 85-jähriger Fahrradfahrer einer vor ihm querenden 13-jährigen Radlerin aus. Dabei stieß der Mann gegen das Brückengeländer und stürzte von seinem Fahrrad. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand kein Sachschaden.

Alkoholisierter Gast will nicht gehen

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag teilte der Wirt einer Karlstadter Gaststätte gegen 23:15 Uhr bei der Polizei mit, dass ein Gast in der Gaststätte herumschreien und andere Gäste anpöbeln würde. Der Gast würde sich weigern die Gaststätte zu verlassen. Die Beamten trafen an der Gaststätte bei einer Überprüfung einen 58-jährigen alkoholisierten Mann an, dem ein Platzverweis erteilt wurde, dem dieser auch nachkam.

Jugendliche versuchen abzutauchen

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Im Rahmen des Einsatzes an der Gaststätte in Karlstadt fielen den Beamten zwei 16 und 17 Jährige Jugendliche auf, welche beim Anblick der Beamten versuchten wegzulaufen. Auf Ansprache durch die Beamten konnte einer der beiden angehalten werden, der zweite taucht kurz darauf aus einem Gebüsch auf. Es stellte sich heraus, dass die beiden mit einer Angel ausgestattet wohl auf dem Weg zum Main waren um dort als „Schwarzangler“ ihr Glück zu versuchen. Nach eindringlicher Belehrung und dem Versprechen das mit dem Angeln zu unterlassen konnten die beiden Jugendlichen ihres Weges ziehen.

