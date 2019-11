Mutmaßliches Drogennetzwerk aufgedeckt : Sieben Männer in U-Haft

Gegen sieben Männer im Alter von 30 bis 35 Jahren - alle bei der Polizei schon in Erscheinung getreten - wurde Untersuchungshaft angeordnet. Die Beschuldigten aus Seligenstadt, Hainburg und Dieburg waren auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Mittwoch zur richterlichen Vorführung gebracht worden, wobei gegen vier bereits Haftbefehle vorlagen. Die weiteren vorläufig festgenommenen Verdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Wie berichtet durchsuchten am Dienstag rund 250 Polizeibeamte mehr als 40 Objekte in Seligenstadt, Hainburg und Hanau sowie in Dieburg, Kassel und Gießen. Hierbei stellten die Einsatzkräfte mehrere Kilogramm Cannabis sowie Kokain und synthetische Drogen, hochwertige Uhren und nahezu 40 Fahrzeuge, darunter Porsche, Mercedes und BMW, sicher. Geld- und Vermögenswerte belaufen sich auf gut eine halbe Million Euro. Die Maßnahmen erfolgten im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Polizei Südosthessen/ienc