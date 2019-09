Mustang kollidiert mit geparktem Lastwagen - Ein Verletzter in Stockstadt

Ein Ford Mustang befuhr am Dienstag, gegen 16 Uhr, die Ostendstraße. Auf Höhe der Einmündung der Alpenstraße kollidierte der Ford-Fahrer mit einem ordnungsgemäß parkenden Lastwagen. Er zog sich hierdurch Schürfwunden am Kopf und den Armen zu und wurde durch die Retter in ein Krankenhaus gefahren. Sein Mustang erlitt Totalschaden. Das Stahlgerüst des Lkw zerbrach durch die Kollision. Zudem wurde dessen rechte Flanke beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

BMW in Aschaffenburg angefahren und geflüchtet

Aschaffenburg Ein unbekanntes Fahrzeug streifte am Samstag in der Zeit von 10:45 Uhr bis 12:35 Uhr einen 1er BMW. Dieser war in der Treibgasse geparkt und weist nun einen Schaden am hinteren rechten Kotflügel auf. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Gartenhauseinbruch in Kleingartenanlage in Aschaffenburg

Aschaffenburg Ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von Montag, 14:30 Uhr bis Dienstag, 10:15 Uhr Zugang zu einem Gartenhaus in der Österreicher Kolonie. Hierbei hebelte der Täter die Eingangstür auf und durchwühlte das Inventar. Beute nahm er jedoch keine an sich. Den Eigentümern der Gartenhütte entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.