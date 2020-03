Mülltonne in Kahl abgefackelt

Der aufmerksame Zeuge konnte die Tonne in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Kahl löschen. Der Sachschaden beträgt circa 200 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Drei Wildunfälle im Altkreis Alzenau

Am Montagabend ereigneten sich im Altlandkreis Alzenau zwischen 20 und 23 Uhr insgesamt drei Wildunfälle, bei denen ein Gesamtschaden von 7.500 Euro entstand. Bei Geiselbach, Mömbris-Dörnsteinbach und Alzenau-Michelbach waren Pkw-Fahrer mit Rehen zusammengestoßen.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Montag wurde ein BMW, der zwischen 12.45 und 16.00 Uhr auf dem Lehrerparkplatz der Edith-Stein-Schule in der Prischoßstraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher streifte den BMW am linken Kotflügel und der Stoßstange und hinterließ einen Schaden von 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Kaffeeautomat in Alzenau aufgebrochen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde in einer Firma in der Robert-Bosch-Straße ein Kaffeeautomat aufgebrochen. Wie die Täter in die Firmenräume gelangten, steht derzeit noch nicht fest. In einer Lagerhalle hebelten sie dann den Kaffeeautomaten auf und erbeuteten eine geringe Menge an Münzgeld. Anschließend suchten sie das Weite. An dem Automaten entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Joint in Dettingen sichergestellt

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte bei einer Verkehrskontrolle am Montagabend einen Joint sicherstellen. Die Streife hatte um 20.15 Uhr einen 38-jährigen Pkw-Fahrer in der Mainflinger Straße kontrolliert. Dabei wurde in einer Tabakdose im Innenraum des Fahrzeugs ein Joint aufgefunden.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau