Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr geriet an der Bembelhaltestelle in der Poststraße ein Mülleimer aus bisher unbekannten Gründen in Brand. Da das Innenleben des Abfalleimers aus Metall bestand, kam es zu keinem nennenswerten Sachschaden. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen unter Tel. 06023/944-0.

Polizei Alzenau