Mülleimer an Tankstelle in Karlstadt gerät in Brand

Am Mittwoch bemerkte eine Mitarbeiterin an der ARAL-Tankstelle in der Würzburger Str. in Karlstadt gegen 07:50 Uhr, dass aus einem Mülleimer, der sich zwischen den Zapfsäulen befand, Rauch aufstieg. Der beginnende Brand konnte von der 29-jährigen Frau selbst gelöscht werden. Sie wurde dabei durch eine Rauchintoxikation leicht verletzt und musste mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf den Videoaufzeichnungen der Tankstelle ist ersichtlich, dass ca. 30 Minuten vor dem Brandausbruch ein Kunde einen kissenähnlichen Gegenstand in diesen Mülleimer stopfte, welcher vermutlich dann den Brand auslöste.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Brandfall, insbesondere wird der Mann, welcher den beschriebenen Gegenstand in den Mülleimer gab, sich bei der Polizei in Karlstadt unter Tel.: 09353/97410 zu melden.

Fahrrad in Retzbach gestohlen

Retzbach, Lkr. Main-Spessart. Aus einer offenen Garage in der Retzstadter Str. in Retzbach wurde zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen ein blaugraues Mountainbike Marke Radon ZR Team entwendet. An dem Fahrrad befand sich ein schwarzer Getränkehalter, zudem war als Beleuchtung eine Taschenlampe am Fahrrad befestigt.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.

Auffahrunfall in Arnstein

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwoch gegen 13:15 Uhr auf Höhe einer Apotheke in der Karlstadter Str. in Arnstein. Ein 26-jähriger Autofahrer musste in Richtung Karlstadt fahrend dort anhalten, weil ihm ein rostfarbener VW Golf entgegenkam, welcher beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw auf seine Fahrspur kam. Ein nachfolgender 33-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr anhalten und fuhr auf den Pkw des 26-jährigen Mannes auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7500.- Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem rostfarbenen VW Golf, welcher den unfallbeteiligten Fahrzeugen an der Engstelle entgegenkam.

Motorrollerfahrer hatte keine Fahrerlaubnis

Himmelstadt, Lkr. Main-Spessart. Bei der Kontrolle eines 17-jährigen Motorrollerfahrers stellten die Beamten am Mittwoch gegen 17:10 Uhr in Himmelstadt fest, dass dieser nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Die Weiterfahrt des Jugendlichen wurde unterbunden, auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt